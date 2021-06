Lapoutroie Ferme de Ribeaugoutte Haut-Rhin, Lapoutroie Mon premier camp à la ferme Ferme de Ribeaugoutte Lapoutroie Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Lapoutroie

Mon premier camp à la ferme Ferme de Ribeaugoutte, 25 juillet 2021-25 juillet 2021, Lapoutroie. Mon premier camp à la ferme

du dimanche 25 juillet au jeudi 29 juillet à Ferme de Ribeaugoutte

Une belle tranche de vie d’apprenti-fermier-e pour nos enfants ! Vivre à la ferme pendant cinq jours, observer, nourrir et prendre soin des animaux, des chèvres notamment. Cuisiner, dormir sous tente pour la première fois sans les parents mais avec un groupe d’ami-es, vivre son premier feu de camp et chanter sous les étoiles !

450 euros la semaine

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. Ferme de Ribeaugoutte Ribeaugoutte Lapoutroie Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-25T10:00:00 2021-07-25T20:00:00;2021-07-26T07:00:00 2021-07-26T12:00:00;2021-07-26T12:00:00 2021-07-26T21:30:00;2021-07-27T07:00:00 2021-07-27T21:30:00;2021-07-28T07:00:00 2021-07-28T21:30:00;2021-07-29T07:00:00 2021-07-29T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Lapoutroie Autres Lieu Ferme de Ribeaugoutte Adresse Ribeaugoutte Ville Lapoutroie lieuville Ferme de Ribeaugoutte Lapoutroie