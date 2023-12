Mon Premier Cabaret, au Paradis Latin Le Paradis Latin Paris, 16 décembre 2023, Paris.

Du samedi 16 décembre 2023 au dimanche 30 juin 2024 :

mercredi, samedi, dimanche

de 14h00 à 15h45

.Tout public. payant

Un spectacle spécialement pensé et adapté pour les familles ! Les enfants y découvrent la fantaisie du cabaret, l’énergie de l’humour burlesque et la joie de participer à un show où les artistes étonnent, les surprises détonnent et l’ambiance rassemble.

Des circassiens, de la magie, du cartoon, des effets spéciaux surprenants, des tableaux féeriques et de l’humour !

Une troupe de 25 artistes dansent, chantent, apparaissent et disparaissent !

Une histoire où les héros aux costumes à couper le souffle sont autant sur scène que dans la salle mythique du Paradis Latin, qui s’habille de ses plus beaux décors…

Tous les mercredis, samedis et dimanches et tous les jours pendant les vacances scolaires, exclusivement au Paradis Latin.

13h30 : Ouverture des portes

13h30 à 14h15 : Accueil par les artistes et installation

14h15 : Début du show

15h45 : Fin du show

Le Paradis Latin 28 rue du Cardinal Lemoine 75005 Paris

Contact : +33143252828 paradislatin@paradislatin.com

Paradis Latin Mon Premier Cabaret au Paradis Latin