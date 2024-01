Mon précieux…L’horloge et le magicien Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy Toulouse, mardi 13 février 2024.

Mon précieux…L’horloge et le magicien Visite en 30 minutes Mardi 13 février, 11h00 Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy Tarif entrée musée 15 pers. max. Un adulte par enfant ou fratrie.

Début : 2024-02-13T11:00:00+01:00 – 2024-02-13T11:30:00+01:00

Fin : 2024-02-13T11:00:00+01:00 – 2024-02-13T11:30:00+01:00

L’automate et la pendule mystérieuse du génial Jean-Eugène Robert-Houdin, n’auront plus de secret pour vous. Une visite pour s’évader dans le XIXe siècle moderne et fantasque à travers deux chefs-d’oeuvre créés par le père de la magie moderne. Émerveillement garanti !

Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy 13 rue de la Pleau 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 31 22 95 36 https://museepauldupuy.toulouse.fr/ Le musée accueille l'une des plus belles collections d'arts graphiques et d'arts décoratifs du sud de la France, dont notamment un ensemble unique de dessins languedociens et italiens et une collection d'horlogerie ancienne de rang international. Métro ligne B – station Carmes

