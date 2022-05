MON PONEY A LA FERME – 6/11 ans le logis du pin La Martre Catégories d’évènement: La Martre

Var

MON PONEY A LA FERME – 6/11 ans le logis du pin, 17 juillet 2022, La Martre. MON PONEY A LA FERME – 6/11 ans

du dimanche 17 juillet au samedi 23 juillet à le logis du pin

Viens apprendre les bases de l’équitation au contact de nos poneys qui n’attendent que toi. Une pratique ludique et en douceur qui alternera avec des moments de tendresse auprès des animaux de notre ferme. PROGRAMME : Poney : 5 cours x2h. Apprends à monter et à soigner ton poney. Ferme pédagogique : découvre les animaux de la ferme et prends-en-soin. Fabrication de beurre et de pain.(1/2 journée). Remise de diplôme en fin de séjour. baignade en rivière (1/2 journée) Activités de séjours de vacances : activités de plein air, veillées…

829 €

Dans le cadre de l’opération “Colos apprenantes” par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. le logis du pin la martre La Martre Var

2022-07-17T08:00:00 2022-07-17T23:59:00;2022-07-18T00:00:00 2022-07-18T23:59:00;2022-07-19T00:00:00 2022-07-19T23:59:00;2022-07-20T00:00:00 2022-07-20T23:59:00;2022-07-21T00:00:00 2022-07-21T23:59:00;2022-07-22T00:00:00 2022-07-22T23:59:00;2022-07-23T00:00:00 2022-07-23T17:00:00

