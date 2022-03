Mon plus beau souvenir c’est demain – Théâtre du Regard Médiathèque Sauvigny Catégories d’évènement: Meuse

Mon plus beau souvenir c’est demain – Théâtre du Regard Médiathèque, 19 mai 2022, Sauvigny. Mon plus beau souvenir c’est demain – Théâtre du Regard

Médiathèque, le jeudi 19 mai à 20:30

Dans le cadre de la saison culturelle de la Médiathèque départementale de la Haute-Marne, service du Conseil départemental, la médiathèque de Sommevoire présente le spectacle “Mon plus beau souvenir c’est demain”. Une sémillante centenaire, intrépide et rebelle, réunit sa famille pour son anniversaire. Un partenariat entre la Médiathèque départementale de la Haute-Marne, service du Conseil départemental, et la médiathèque de Sommevoire. [[https://www.facebook.com/Mediathequemontier](https://www.facebook.com/Mediathequemontier)](https://www.facebook.com/Mediathequemontier) [[https://mediatheques.saintdizierderetblaise.fr/](https://mediatheques.saintdizierderetblaise.fr/)](https://mediatheques.saintdizierderetblaise.fr/) [[https://www.facebook.com/bdphautemarne/](https://www.facebook.com/bdphautemarne/)](https://www.facebook.com/bdphautemarne/)

Entrée libre sur inscription

Léonie est la mémoire qui résonne en chacun de nous. Médiathèque 2 rue du pont, sommevoire, 52220 Sauvigny Meuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-19T20:30:00 2022-05-19T22:00:00

