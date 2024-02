Mon plus beau souvenir… C’est demain ! Maison de Marsannay Marsannay-la-Côte, vendredi 9 février 2024.

Mon plus beau souvenir… C’est demain ! Maison de Marsannay Marsannay-la-Côte Côte-d’Or

Léonie n’est pas une encyclopédie vivante mais une femme de convictions, une militante qui raconte avec force et humour le siècle que fut sa vie. Jamais de regrets, ni même de tristesse, mais une philosophie de la vie dont il faut retenir le meilleur sans oublier le pire.

Léonie est la mémoire qui résonne en chacun de nous.

La mémoire et le partage des souvenirs sont plus que nécessaires pour tisser des liens entre générations. Si vous le souhaitez, un temps d’échange et de convivialité est proposé à l’issu de la représentation.

Jeu Violaine Savonnet

Mise en scène Brendan Burke

Durée 1h25 EUR.

Maison de Marsannay Chemin des Vaches

Marsannay-la-Côte 21160 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-09 20:00:00

fin : 2024-02-09 22:30:00



L’événement Mon plus beau souvenir… C’est demain ! Marsannay-la-Côte a été mis à jour le 2024-02-01 par COORDINATION CÔTE-D’OR