Oise Compiègne 0 Découvre le théâtre Louis-Philippe et ses magnifiques décors, et création de ton propre théâtre en atelier ! À partir de 7 ans. Découvre le théâtre Louis-Philippe et ses magnifiques décors, et création de ton propre théâtre en atelier ! À partir de 7 ans. reservation.compiegne@culture.gouv.fr +33 3 44 38 47 00 https://chateaudecompiegne.fr/agenda/evenement/mon-petit-theatre Compiègne

