Croix Saint-Martial, le samedi 18 septembre à 15:00

### Visite commentée de la croix Saint-Martial et lancement du financement participatif pour sa restauration. Pourquoi restaurer une croix de chemin ? Parce qu’elles sont des milliers à marquer les carrefours, routes et chemins… Calvaire, croix de chemin, menhir christianisé ou croix de mission, nos territoires sont parsemés de ces édifices déclinés sous de multiples formes. Sous la patine des ans et le lichen, ils témoignent de la vie quotidienne du XVIe au XXe siècle. Il s’agit de sauvegarder ce qui constitue le petit patrimoine rural non protégé. Nés en 2001, Les Amis de la Tour œuvrent pour la sauvegarde et la mise en valeur de la tour médiévale qui trône au sommet du bourg, seul vestige encore visible d’une forteresse commanditée par les vicomtes de Limoges aux XIIe-XIIIe siècles. L’association a également pour objectif de valoriser le riche patrimoine archéologique disséminé sur cette commune rurale de 51 km² et un peu plus de 800 habitants. Ainsi, Les Amis de la Tour ont été informés il y a plusieurs années de la lente mais inexorable dégradation de la croix Saint-Martial. Consciente qu’elle est une richesse qu’il faut préserver, l’association prévoie de procéder à la réfection de ce petit édifice avec pour enjeux principal de sauvegarder ce qui constitue le petit patrimoine rural non protégé et de retrouver la mémoire de la vie passée locale.

Gratuit. Accès libre. Départ de la visite à l’étang de Puychaumartin.

Croix Saint-Martial Le bourg, 87380 Château-Chervix Magnac-Bourg Haute-Vienne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T17:00:00