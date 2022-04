Mon petit lapin, 29 avril 2022, .

Mon petit lapin

2022-04-29 11:15:00 – 2022-04-29 12:00:00

Vous avez des enfants qui tiennent sur leur deux petites jambes et qui sont avides de découvertes ? Alors venez avec eux à la ferme ! Nous avons concocté un moment plein de douceur rien que pour eux. Ils pourront caresser et nourrir les lapins et cochons d’inde lors d’une séance accès sur des expériences sensorielles. Une activité réservée aux plus petits pour passer un moment privilégié avec les parents et grands-parents.

Animation famille principalement à destination des 9 mois-3 ans.

Prévoir une tenue adaptée à la météo.

Inscriptions obligatoires sur notre site internet : la-chevre-rit.fr

Vous avez des enfants qui tiennent sur leur deux petites jambes et qui sont avides de découvertes ? Alors venez avec eux à la ferme ! Nous avons concocté un moment plein de douceur rien que pour eux. Ils pourront caresser et nourrir les lapins et…

Vous avez des enfants qui tiennent sur leur deux petites jambes et qui sont avides de découvertes ? Alors venez avec eux à la ferme ! Nous avons concocté un moment plein de douceur rien que pour eux. Ils pourront caresser et nourrir les lapins et cochons d’inde lors d’une séance accès sur des expériences sensorielles. Une activité réservée aux plus petits pour passer un moment privilégié avec les parents et grands-parents.

Animation famille principalement à destination des 9 mois-3 ans.

Prévoir une tenue adaptée à la météo.

Inscriptions obligatoires sur notre site internet : la-chevre-rit.fr

dernière mise à jour : 2022-04-22 par