MON PETIT FESTIVAL A GETIGNE Gétigné, 3 juin 2023, Gétigné .

MON PETIT FESTIVAL A GETIGNE

Espace Bellevue Rue du Pont Jean Vay Gétigné Loire-Atlantique Rue du Pont Jean Vay Espace Bellevue

2023-06-03 10:30:00 – 2023-06-03

Rue du Pont Jean Vay Espace Bellevue

Gétigné

Loire-Atlantique

EUR 5 Ouvert sur les arts et la culture, le festival se veut être un lieu et un moment pour découvrir le monde d’une autre manière,

à travers des contes enchantés, des spectacles pour chatouiller les sens. Pour que les plus petits spectateurs deviennent à leur tour des acteurs et artistes d’un jour, plusieurs ateliers seront proposés tout le long de la journée. La bibliothèque des Changes sera également présente pour un joli coin lecture.

Camille Nicolazzi, illustratrice, signe cette année l’affiche du festival et sera présente pour deux ateliers le jour de l’événement.

Restauration sur place.

Concert le soir

Dédié à l’éveil culturel et artistique, Mon petit festival revient pour sa 3e édition pour questionner, titiller, amuser les plus petits (et les plus grands !).

bibliothequedeschanges@getigne.fr +33 2 40 36 13 96 http://www.getigne.fr/

Rue du Pont Jean Vay Espace Bellevue Gétigné

dernière mise à jour : 2023-01-26 par