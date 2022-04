MON PETIT FESTIVAL A GETIGNE Gétigné, 4 juin 2022, Gétigné.

MON PETIT FESTIVAL A GETIGNE Rue du Pont Jean Vay ESPACE BELLEVUE Gétigné

2022-06-04 11:00:00 – 2022-06-04 19:00:00 Rue du Pont Jean Vay ESPACE BELLEVUE

Gétigné Loire-Atlantique Gétigné

Pour sa 2ème édition, Mon petit festival

revient pour titiller, amuser, questionner

les plus jeunes sous le signe d’une

journée culturelle à l’approche des beaux

jours. L’occasion de sortir les frimousses

et de se laisser bercer par des histoires

enchantées, de rire à gorge déployée.

L’esplanade de l’Espace Bellevue

sera le terrain de jeux des artistes :

déambulation, contes, spectacles

artistiques et musicaux… pour les plus

petits et les plus grands ! Amandine

Momenceau signera l’affiche du festival

et sera présente pour quelques ateliers.

Espace détente et restauration sur place.

Programmation en cours à retrouver très

prochainement sur www.getigne.fr ou sur le

Facebook de la commune

2e édition de Mon Petit Festival : déambulation, contes, spectacles artistiques et musicaux

mairie@getigne.fr +33 2 40 36 07 07 http://wwww.getigne.fr/

Rue du Pont Jean Vay ESPACE BELLEVUE Gétigné

