Centre Nouvelle Athènes, le mercredi 10 mars à 14:30

En partenariat avec l’association [Etonnant Cinéma](https://etonnantcinema.com/lassociation/), une programmation de courts métrages pour aborder et sensibiliser les plus jeunes aux notions d’égalité et de lutte contre les discriminations.

**Gratuit sur réservation** Une programmation de courts métrages (à partir de 6ans) Centre Nouvelle Athènes 14 rue de la Tour des Dames 75009 Paris

2021-03-10T14:30:00 2021-03-10T16:00:00

