Granville Manche Toucher, nourrir, sentir, écouter… à la ferme on peut découvrir les animaux de nombreuses façons. Ici tu pourras faire connaissance avec les lapins et leur amis les cochons d’inde, avec le cochon, avec les poules en les amadouant avec du grain. Le printemps est aussi synonyme de naissances… alors qui aura ses bébés? Enfin Django, notre âne du Cotentin t’emmènera en balade lors d’un petit tour en carriole. Animation famille principalement à destination des 1-3 ans.

Prévoir une tenue adaptée à la météo.

lachevrerit@gmail.com +33 2 33 61 99 37 https://www.la-chevre-rit.fr/

Inscriptions obligatoires sur notre site internet : la-chevre-rit.fr Granville

