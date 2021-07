Clohars-Carnoët Clohars-Carnoët Clohars-Carnoët, Finistère Mon petit carnet de peintre Clohars-Carnoët Clohars-Carnoët Catégories d’évènement: Clohars-Carnoët

Finistère

Mon petit carnet de peintre Clohars-Carnoët, 15 juillet 2021-15 juillet 2021, Clohars-Carnoët. Mon petit carnet de peintre 2021-07-15 15:30:00 – 2021-07-15 16:30:00 Maison-Musée du Pouldu 10 Rue des Grands Sables

Clohars-Carnoët Finistère À partir de 7 ans, munis du petit carnet et accompagnés de l’apprenti peintre Charlie, les enfants parcourent la maison en répondant aux questions. Les réponses trouvées leur permettront de repartir avec une surprise.

dernière mise à jour : 2021-06-30 par

