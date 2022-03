Mon père est une chanson de variété Noyal-sur-Vilaine Noyal-sur-Vilaine Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Mon père est une chanson de variété Noyal-sur-Vilaine, 10 mai 2022, Noyal-sur-Vilaine. Mon père est une chanson de variété L’Intervalle 1 Passage de la Motte Noyal-sur-Vilaine

2022-05-10 – 2022-05-10 L’Intervalle 1 Passage de la Motte

Noyal-sur-Vilaine Ille-et-Vilaine Noyal-sur-Vilaine Laissez-vous chanter ! Depuis tout petit, Robert n’a pas de père et ça n’a jamais été un problème. Des pères de substitution, il en a trouvé : les profs, les membres masculins de la famille mais surtout les chanteurs de variété française. Grâce à la philosophie des tubes à la radio, Robert s’est construit et a trouvé des réponses. Tout le monde n’est pas élevé par Michel Sardou, Jean-Jacques Gildman, Joe Dassin ou encore William Sheller. Mais alors, Robert est-il le pur produit d’une époque ? Le fils d’une pop-culture, d’une génération ? Distribution

Jeu : Adrien Gygax, Robert Sandoz et la participation d’Yvette Théraulaz L’Intervalle 1 Passage de la Motte Noyal-sur-Vilaine

