Mon père est une chanson de variété • L’outil de la ressemblance Le Cube, 5 mars 2022, Villenave-d'Ornon.

Le Cube, le samedi 5 mars 2022 à 20:30

Sous l’œil complice d’un DJ fan de Claude François, Robert raconte avec une bonne dose d’autodérision la légende de sa naissance. ——————————————————————————————————————————— ### Légende, car comme dans une télénovela, au fil de sa vie, ses origines ont été réécrites. Robert n’a pas de père. Il l’a plutôt bien vécu. Cela le faisait entrer dans un groupe de gars assez branchés, comme Perceval, Luke Skywalker ou Jésus. Son père étant parfois inconnu, parfois mort, parfois un proche de la famille. Quelle version croire ? Est-il encore possible de croire quelqu’un dans cette famille ? Et le public, peut-il faire confiance à un narrateur qui a sans doute hérité de ce sens de la fable, cet art de mener les autres en bateau ? Quoiqu’il en soit, depuis tout petit, Robert aurait voulu être variétologue, spécialiste en chansons de variété et il se soigne en écoutant Sardou, Goldman, Balavoi- ne, Sheller et les autres. Il est naturel d’aller chercher des pères de substitution dans les chansons de variété, non ? Un spectacle tendre et drôle, où le public est inévitablement entraîné dans un karaoké géant + d’infos service culturel 05 57 99 52 24

Tout public • Durée : 1 h 40 • Tarifs : 10 € et 6 €

Théâtre musical

Le Cube chemin de Cadaujac, 33140 Villenave d’Ornon Villenave-d’Ornon Gironde



2022-03-05T20:30:00 2022-03-05T22:00:00