Mon père est une chanson de variété Le Sillon Petit-Couronne Catégories d’évènement: Petit-Couronne

Seine-Maritime

Mon père est une chanson de variété Le Sillon, 18 mars 2022, Petit-Couronne. Mon père est une chanson de variété

Le Sillon, le vendredi 18 mars à 20:30

Sous l’œil complice d’un fan de Claude François, Robert raconte la légende de sa naissance. Légende, car comme dans une télénovela, au fil de sa vie, ses origines ont été réécrites. Il n’a pas de père, mais l’a bien vécu. Au fil du temps, selon sa mère, son père était inconnu, parfois mort, parfois un proche de la famille. Quelle version croire ? Le public, peut-il faire confiance à un narrateur qui a hérité de ce sens de la fable ? Depuis tout petit, Robert aurait voulu être variétologue, spécialiste en chansons de variété. Il se soigne en écoutant Sardou, Goldman, Balavoine… Il cherche des pères de substitution parmi ces chanteurs. Un spectacle tendre et drôle, qui dégénère en karaoké géant. Tout public dès 12 ans – Durée 1h30 Crédit photo : Guillaume Perret

Tarif plein : 12€/ Tarif Réduit : 6€. Horaires de la billetterie : mardi et jeudi de 16h à 18h et mercredi et vendredi de 15h à 17h.

Cie L’outil de la ressemblance Le Sillon Rue du Sillon, Petit-Couronne Petit-Couronne Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-18T20:30:00 2022-03-18T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Petit-Couronne, Seine-Maritime Autres Lieu Le Sillon Adresse Rue du Sillon, Petit-Couronne Ville Petit-Couronne lieuville Le Sillon Petit-Couronne Departement Seine-Maritime

Le Sillon Petit-Couronne Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/petit-couronne/

Mon père est une chanson de variété Le Sillon 2022-03-18 was last modified: by Mon père est une chanson de variété Le Sillon Le Sillon 18 mars 2022 Le Sillon Petit-Couronne Petit-Couronne

Petit-Couronne Seine-Maritime