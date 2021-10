Trébeurden Trébeurden Côtes-d'Armor, Trébeurden Mon père est une chanson de variété – Compagnie l’outil de la ressemblance Trébeurden Trébeurden Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Trébeurden

Mon père est une chanson de variété – Compagnie l’outil de la ressemblance Trébeurden, 7 mai 2022, Trébeurden. Mon père est une chanson de variété – Compagnie l’outil de la ressemblance Centre Culturel Le Sémaphore 7/9 Rue des Plages Trébeurden

2022-05-07 21:00:00 – 2022-05-07 Centre Culturel Le Sémaphore 7/9 Rue des Plages

Trébeurden Côtes d’Armor Trébeurden Sous l’œil complice d’un fan de Claude François, Robert raconte la légende de sa naissance. Car comme dans une télénovela, au fil de sa vie, ses origines ont été réécrites. Il n’a pas de père, mais l’a bien vécu. Au fil du temps, selon sa mère, son père était inconnu, parfois mort, parfois un proche de la famille. Quelle version croire? Le public peut-il faire confiance à un narrateur qui a hérité de ce sens de la fable? Il se soigne en écoutant Joe Dassin, Sardou, Goldman, Balavoine… Il cherche des pères de substitution parmi ces chanteurs. Un spectacle tendre et drôle, qui dégénère en karaoké géant. accueil.semaphore@trebeurden.fr +33 2 96 15 44 11 http://www.centre-culturel-trebeurden.fr/ Sous l’œil complice d’un fan de Claude François, Robert raconte la légende de sa naissance. Car comme dans une télénovela, au fil de sa vie, ses origines ont été réécrites. Il n’a pas de père, mais l’a bien vécu. Au fil du temps, selon sa mère, son père était inconnu, parfois mort, parfois un proche de la famille. Quelle version croire? Le public peut-il faire confiance à un narrateur qui a hérité de ce sens de la fable? Il se soigne en écoutant Joe Dassin, Sardou, Goldman, Balavoine… Il cherche des pères de substitution parmi ces chanteurs. Un spectacle tendre et drôle, qui dégénère en karaoké géant. Centre Culturel Le Sémaphore 7/9 Rue des Plages Trébeurden

dernière mise à jour : 2021-10-25 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Trébeurden Autres Lieu Trébeurden Adresse Centre Culturel Le Sémaphore 7/9 Rue des Plages Ville Trébeurden lieuville Centre Culturel Le Sémaphore 7/9 Rue des Plages Trébeurden