Espace Madeleine Marie, le mardi 5 avril 2022 à 20:30

En écoutant Sardou, Goldman et Balavoine, il s’est trouvé de véritables pères de substitution. Naviguant entre fable et réalité, **Mon père est un chanteur de variété** est une bio-fiction issue de la propre histoire de famille du comédien et metteur en scène _**Robert Sandoz**_. Tout comme le personnage qu’il incarne, il n’a pas eu de père et l’a plutôt bien vécu. Réinventant son histoire avec humour, il est accompagné par un énigmatique DJ dans ce road movie musical, en équilibre entre l’intime et le populaire. Un spectacle à la fois tendre et drôle, où l’on est entraîné dans un karaoké géant et où l’envie de chanter se fait irrésistible. Mais sous sa forme légère, la pièce enrobe des sujets sérieux, voire graves. À l’image des meilleures chansons de variété ! ### Rencontre Bord de plateau à l’issue de la représentation ### Distribution **Mise en scène & écriture** Robert Sandoz **Avec** Adrien Gygax, Pascal Schopfer et la participation d’Elizabeth Mazev **Collaboration à l’écriture & mise en scène** Adrien Gygax **Collaboration artistique** Thierry Romanens **Lumières & régie général**e William Fournier **Vidéo** Éloi Henriod **Scénographie, accessoires & costumes** Anne-Laure Futin ### Soutien **Administration** Laetita Gauchat **Production** L’outils de la ressemblance **Coproduction** CCN, théâtre du Pommier (Neuchâtel) ~La Plage des Six Pompes (La Chaux-de-Fonds) l L’outil de la ressemblance est bénéficiaire d’un contrat de confiance avec les Villes de La Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel ainsi que d’un partenariat avec le Canton de Neuchâtel **Soutien** La Loterie Romande ~ Le Canton de Neuchâtel ~ La Ville de Neuchâtel ~ La Ville de La Chaux-de-Fonds ~ La CORODIS ~ La Fondation culturelle de la BCN ~ le Fond Culturel de la Société Suisse des Auteurs (SSA) ~ la Fondation Jan Michalski pour l’écriture et la littérature ~ la Fondation Neuchâteloise Assurance du 125ème anniversaire

Tarif plein : 16 € / Tarif réduit : 12 € / Tarif enfant : 9 €

Robert a grandi sans père. En l’absence de modèle, il s’est construit grâce aux conseils des meilleurs chanteurs des années 80.

