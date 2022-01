Mon père, cet espion – Théâtre de l’Entr’Acte Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Mon père, cet espion – Théâtre de l’Entr’Acte Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme, 24 février 2022, Nantes. 2022-02-24 Représentations : Jeudi 24 au samedi 26 février 2022 à 20h30+ Vendredi 25 février 2022 à 14h30

Horaire : 20:30 21:50

Gratuit : non 14 € / 9 € / 6 € (hors frais de location éventuels)BILLETTERIES : theatrelaruche, billetreduc.com, lekiosquenantais.fr, 02 51 80 89 13 (La Ruche) Représentations : Jeudi 24 au samedi 26 février 2022 à 20h30+ Vendredi 25 février 2022 à 14h30 Théâtre. Un espion traverse une crise d’identité. Las de son métier, de ses occasions ratées et de ses missions répétitives, il parle de tout quitter. Il s’embarque pourtant une dernière fois, dans ce qui sera peut-être la plus périlleuse de toutes ses aventures. Peu à peu le doute s’installe, l’espion jouerait-il déjà double jeu ? Cette « dernière mission » n’est-elle qu’un nom de code ? De quoi nous parle-t-il réellement ? Quel est le véritable péril qui le guette ? Interprète : Samuel DécouxEcriture et mise en scène : Henri Mariel Durée : 1h20 Tout public à partir de 11 ans Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme adresse1} Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

02 51 80 89 13 https://theatrelaruche.wixsite.com/accueil resa@laruchenantes.fr 02 51 80 89 13 https://theatrelaruche.wixsite.com/accueil

Théâtre la Ruche - Le Petit Théâtre de Viarme
8 Rue Félibien
Nantes
Loire-Atlantique

