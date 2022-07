« Mon père cet escroc ! » à Côté Rocher Rocamadour Rocamadour Catégories d’évènement: Lot

« Mon père cet escroc ! » à Côté Rocher Rocamadour, 11 août 2022, Rocamadour. « Mon père cet escroc ! » à Côté Rocher

Côté Rocher Rue Roland Le Preux Rocamadour

2022-08-11 21:30:00 21:30:00 – 2022-08-13

Lot Rocamadour Lot Fabrice Blind, Christelle Rizzuto et Rémon de La Rua jouent » Mon père cet escroc ! »

Jacques, 70 ans, escroc multirécidiviste, sort de prison après 25ans.

Il est en détention à domicile sous bracelet électronique grâce à son fils, qui accepte de l’héberger. La cohabitation va être difficile. Hubert est comptable, rigide, célibataire. L’ambiance est explosive jusqu’à l’arrivée

de Morgane, une charmante voisine envahissante… Le trio s’embarque dans une magouille de haute voltige.

Des personnages attachants. Une comédie hilarante pleine de rebondissements.

