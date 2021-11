MON PAYS, MA PEAU Lucernaire, 12 janvier 2022, Paris.

MON PAYS, MA PEAU

du mercredi 12 janvier 2022 au dimanche 27 février 2022 à Lucernaire

1995. Après des décennies d’Apartheid, Nelson Mandela devient le premier président noir d’Afrique du Sud… et maintenant, comment bourreaux et victimes vont-ils pouvoir vivre ensemble ? Après d’âpres négociations, l’Afrique du Sud choisit de s’engager sur la voie de la réconciliation nationale. Sous la présidence du charismatique archevêque Desmond Tutu, la Commission VÉRITÉ ET RÉCONCILIATION va sillonner le pays, recueillant les témoignages des noirs et des blancs, des riches et des pauvres, des familles endeuillées et des assassins… La Radio nationale demande alors à Antjie Krog, célèbre poétesse afrikaner, de couvrir quotidiennement les auditions de la commission. De reportages en reportages, à l’unisson de son pays, elle fera elle aussi – au plus intime – l’expérience de la réconciliation. MON PAYS, MA PEAU n’est pas du théâtre documentaire mais du théâtre de récit. Le choix d’une « Lecture Spectacle » permet d’être au plus proche d’une « restitution », de rendre visible le rapport au texte-témoignage. Deux narrateurs, Romane BOHRINGER et Diouc KOMA, arrivent dans la salle et viennent raconter à deux voix l’histoire extraordinaire de la réconciliation des citoyens sud-africains…

De 10 à 28 euros

K-SAMKA – Lisa SCHUSTER

Lucernaire 53 rue Notre-Dame-des-Champs 75006 Paris Paris Paris



