2022-02-06 14:00:00 14:00:00 – 2022-02-06 18:00:00 18:00:00 MUDAAC 1 place Lagarde

Épinal Vosges 0 EUR L’édition 2022 « Mon Patrimoine » dévoile un aspect méconnu des collections d’arts graphiques du musée, avec l’exposition-dossier « Papiers poudrés : la collection de pastels du MUDAAC ».

Au-delà de l’œuvre phare Les Yeux clos d’Odilon Redon, l’exposition-dossier présente également une série de portraits, de paysages et de nature du 18e siècle à la seconde moitié du 20e siècle.

Les visites guidées seront l’occasion, lors de cet après-midi consacré au patrimoine, d’évoquer

également les conditions si particulières de la restauration de l’ensemble du corpus exposé.

Dépoussiérer des œuvres à la technique volatile, renforcer un papier grignoté par les insectes

ou décoller ce qui n’aurait pas dû l’être, etc., font partie des actions réalisées par des restaurateurs afin de sauvegarder notre patrimoine. Gratuit. 14h-18h.

Visites de l’exposition-dossier « Papiers poudrés »: à 14h, 15h, 16h et 17h.

Sur réservation. CD88

