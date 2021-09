Mon patrimoine exquis Musée & Jardins Cécile Sabourdy, 18 septembre 2021, Vicq-sur-Breuilh.

Mon patrimoine exquis

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée & Jardins Cécile Sabourdy

### Trois lieux / trois expositions. A travers un jeu de piste en autonomie pour découvrir le patrimoine artistique local, vous participerez à la création d’un cadavre exquis collectif ! Faites une nouvelle expérience de visite grâce à l’application Explorama ! Profitez des Journées européennes du patrimoine pour explorer trois lieux autour de trois expositions croisées… et ensemble, faisons vivre le patrimoine avec poesie ;-) Vous étes un explorateur du patrimoine. Votre mission ? Faire vivre le patrimoine local en participant à l’écriture d’un cadavre exquis collectif*. Pour y parvenir, vous serez amenés à trouver des lieux via la géolocalisation et résoudre des énigmes au travers de jeux d’observation et de réflexion. AMUSEZ-VOUS ! *Connaissez-vous le cadavre exquis ? Il s’agit d’un jeu littéraire collectif inventé par un groupe d’artistes appelés les Surréalistes, vers 1925. Le principe est de composer une œuvre à plusieurs sans voir les contributions des autres. Les créations du week-end seront visibles à la médiathèque du Père Castor et via les réseaux sociaux. Pour participer à l’aventure : 1. Rendez-vous au point de départ : **Musée & Jardins Cécile Sabourdy** 2. Téléchargez l’application **Explorama** 3. Activez votre géolocalisation 4. Cliquez sur le parcours **Mon patrimoine exquis** A vous de jouer ! _Nées d’une collaboration entre les Musée & Jardins Cécile Sabourdy, la Médiathèque Intercommunale du Père Castor et l’Office de Tourisme Briance Sud Haute-Vienne, les trois expositions présentent les richesses d’un patrimoine culturel et artistique peu connu. Entre art populaire et art naïf, les œuvres que vous allez découvrir vous invitent pour un voyage dans le temps et dans l’espace._ _Pour en savoir plus sur les trois expositions cliquez_ [_ici_](https://www.calameo.com/books/006401642098a4ef3f979)

Gratuit. Accès libre. Parcours disponible uniquement via l’application Explorama que vous trouverez gratuitement sur App Store ou Google Play.

Musée & Jardins Cécile Sabourdy 87260 Vicq-sur-Breuilh Vicq-sur-Breuilh Haute-Vienne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:00:00