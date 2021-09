Soustons Soustons Landes, Soustons Mon panier d’Automne Soustons Soustons Catégories d’évènement: Landes

Soustons

Mon panier d’Automne Soustons, 25 septembre 2021, Soustons. Mon panier d’Automne 2021-09-25 10:30:00 – 2021-11-28 La ferme Darrigade 36 Chemin de Roucheou

Notre ferme est productrice depuis 5 générations d'asperges, de maïs, de canards gras mais également de cacahuète ! Unique en France. Venez découvrir notre panier d'automne composé de cacahouètes de Soustons, d'un bocal de pâté de porc au foie de canard, un bocal de graissons nature et d'une bouteille de côte de Gascogne pour 25euros TTC. Edition limitée ( dans la limite des stocks de cacahuètes )

+33 5 58 41 52 62

FermeDarrigade

dernière mise à jour : 2021-09-17 par

Détails Catégories d’évènement: Landes, Soustons Autres Lieu Soustons Adresse La ferme Darrigade 36 Chemin de Roucheou Ville Soustons lieuville 43.74302#-1.30631