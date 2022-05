Mon pain au levain Ferme d’Auluy Dry Catégorie d’évènement: Dry

Mon pain au levain Ferme d’Auluy, 12 juillet 2022, Dry. Mon pain au levain

du mardi 12 juillet au mardi 23 août à Ferme d’Auluy

Gabriel Huot est devenu boulanger à la suite d’une reconversion professionnelle. C’est à Dry, à la lisière de la forêt de Sologne qu’il a installé son fournil et son four. Ses pains sont entièrement réalisés à la main à partir de farine bio. Si vous aussi vous aimez mettre la main à la pâte et avez envie de vous lancer dans la fabrication de votre pain, Gabriel vous livrera volontiers ses secrets. Vous réaliserez votre propre levain ainsi que les 4 étapes nécessaires à la réalisation du pain. Vous repartirez avec votre précieux levain et un pain (pas encore le votre, il lui faut du temps pour pousser) dont vous appréciez la juste valeur en le dégustant. Durée : 3h Inscription obligatoire : nombre de places limité à 12 Mon pain au levain Ferme d’Auluy Lieu-dit La Ferme d’Auluy, Dry Dry

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-12T14:00:00 2022-07-12T17:00:00;2022-07-26T14:00:00 2022-07-26T17:00:00;2022-08-11T14:00:00 2022-08-11T17:00:00;2022-08-23T14:00:00 2022-08-23T17:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Dry Autres Lieu Ferme d'Auluy Adresse Lieu-dit La Ferme d'Auluy, Dry Ville Dry lieuville Ferme d'Auluy Dry

Ferme d'Auluy Dry https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dry/

Mon pain au levain Ferme d’Auluy 2022-07-12 was last modified: by Mon pain au levain Ferme d’Auluy Ferme d'Auluy 12 juillet 2022 Dry Ferme d'Auluy Dry

Dry