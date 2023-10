KALBANIK’S ORCHESTRA MON ONCLE Nantes, 25 novembre 2023, Nantes.

KALBANIK’S ORCHESTRA Samedi 25 novembre, 20h30 MON ONCLE

La fanfare KO vous envole vers les Carpates et vous ouvre les frontières de son tout petit pays, la Kalbanie. Entre tubes des Balkans à la Bregovic, airs slaves dégotés dans des mariages interlopes et Beats bancals, les Kalbas vous promettent quelques belles vibrations et ivresses musicales. Préparez-vous à voyager !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T20:30:00+01:00 – 2023-11-25T23:00:00+01:00

Fanfare des Balkans