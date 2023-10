KOLOQUINTET MON ONCLE Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes KOLOQUINTET MON ONCLE Nantes, 25 novembre 2023, Nantes. KOLOQUINTET Samedi 25 novembre, 17h00 MON ONCLE Koloquintet vous propose un univers de jazz tonique et mélodique. Quatre

musiciens (sax, contrebasse, piano/trombone, batterie) vous ravissent en

réinventant des standards.

Facebook

Vidéo MON ONCLE 16 rue d’Alger, 44100 Nantes Nantes 44100 Centre Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« link »: « https://www.facebook.com/koloquintet »}, {« link »: « https://fb.watch/mQC-srloZF/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T17:00:00+01:00 – 2023-11-25T20:30:00+01:00

2023-11-25T17:00:00+01:00 – 2023-11-25T20:30:00+01:00 jazz tonique Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu MON ONCLE Adresse 16 rue d'Alger, 44100 Nantes Ville Nantes Departement Loire-Atlantique Lieu Ville MON ONCLE Nantes latitude longitude 47.210349;-1.56824

MON ONCLE Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/