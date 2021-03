MAGNY-LES-HX Maison de l'environnement,des sciences et du développement durable MAGNY-LES-HX MON OLYMPE Maison de l’environnement,des sciences et du développement durable MAGNY-LES-HX Catégorie d’évènement: MAGNY-LES-HX

Maison de l'environnement, des sciences et du développement durable, le vendredi 5 mars à 20:30

“Femme, réveille-toi” disait Olympe de Gouges. Aujourd’hui mes copines et moi, on dit que l’urgence n’est pas tant de se réveiller mais de ne surtout pas s’endormir. Cinq jeunes femmes, féministes et fières de l’être, se retrouvent enfermées le soir dans un parc public sans moyen de communication. Cette nuit blanche va très vite se transformer en un parcours initiatique mouvementé. “Mon Olympe” est un spectacle pluridisciplinaire, où se mêlent théâtre, danse et poésie avec humour et autodérision. Organisé dans le cadre de la programmation “Femmes du monde”. De : Gabrielle Chalmont et Marie-Pierre Nalbandian Mise en scène : Gabrielle Chalmont Avec : Claire Bouanich / Eloïse Bloch, Sarah Coulaud, Louise Fafa, Maud Martel et Jeanne Ruff Spectacle à la Maison de l’Environnement, 6 Rue Haroun Tazieff – 78114 Magny-les-Hameaux Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur.

A partir de 6,00€

Théâtre – Tout public Dans le cadre de l'évènement 'Femmes du monde'

2021-03-05T20:30:00 2021-03-05T22:30:00

