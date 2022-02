MON NAVIRE SUR LA MER Forbach, 2 mars 2022, Forbach.

MON NAVIRE SUR LA MER avenue Saint-Rémy Le carreau Forbach

2022-03-02 09:00:00 – 2022-03-02 avenue Saint-Rémy Le carreau

Forbach Moselle Forbach Moselle Grand Est France

6 EUR

Adultes

Mon premier spectacle vivant

Athénor, scène nomade est un Centre national de création musicale basé à Saint-Nazaire qui s’est, depuis longtemps, tourné vers la jeunesse et la toute petite enfance. Mon Navire sur la mer est l’une de ses pièces maîtresses que les artistes originels de la création ont décidé de rejouer tout en la renouvelant. C’est un véritable « micro-opéra » pour une voix féminine qui réunit deux artistes engagé·es et reconnu·es dans les écritures et les formes musicales contemporaines : Jean-Christophe Feldhandler et Aurélie Maisonneuve. Alliant exigence artistique et expérience de la confrontation au très jeune public, ils ont imaginé un spectacle sensible et minutieux où se mêlent la voix, l’image, la percussion, le geste, le regard… dans un espace propice à l’écoute. Une formidable occasion de faire découvrir aux plus jeunes la magie de la scène dans une proposition particulièrement adaptée à leur capacité d’écoute et d’attention.

+33 3 87 84 64 30 https://carreau-forbach.com/

Le carreau

avenue Saint-Rémy Le carreau Forbach

