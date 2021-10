Paris Musée de la Vie romantique, Hôtel Scheffer-Renan île de France, Paris Mon musée en pop-up Musée de la Vie romantique, Hôtel Scheffer-Renan Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Mon musée en pop-up Musée de la Vie romantique, Hôtel Scheffer-Renan, 2 novembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le mardi 2 novembre 2021

de 14h à 15h30

Le mardi 21 décembre 2021

de 14h à 15h30

payant

Atelier à partir de 8 ans L’atelier propose aux enfants de réaliser un musée en relief, façon pop-up, en s’inspirant du décor et des peintures du musée. Imaginer, dessiner et assembler pour créer son propre musée imaginaire en miniature. Animations -> Atelier / Cours Musée de la Vie romantique, Hôtel Scheffer-Renan 16 rue Chaptal Paris 75009

2, 12 : Pigalle (278m) 2 : Blanche (324m) 74

Contact : musée de la Vie romantique 01 55 31 95 67 reservations.museevieromantique@paris.fr https://www.museevieromantique.paris.fr reservations.museevieromantique@paris.fr Animations -> Atelier / Cours Enfants

Date complète :

2021-11-02T14:00:00+01:00_2021-11-02T15:30:00+01:00;2021-12-21T14:00:00+01:00_2021-12-21T15:30:00+01:00

musée de la Vie romantique

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Musée de la Vie romantique, Hôtel Scheffer-Renan Adresse 16 rue Chaptal Ville Paris lieuville Musée de la Vie romantique, Hôtel Scheffer-Renan Paris