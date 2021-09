Saint Denis Maison Carrère La Réunion, Saint-Denis Mon musée créole insolite ! Maison Carrère Saint Denis Catégories d’évènement: La Réunion

du vendredi 17 septembre au dimanche 19 septembre

En partenariat avec _Antenne Réunion_ : **découvrez le musée personnel des réunionnais** au-travers d’un objet ou d’une anecdote sous forme d’une histoire, d’un témoignage chargé d’émotion dans leur parcours de vie. Vous êtes aussi invité à participer : **partagez votre Musée Créole !** Une carte vous est remise à l’accueil pour y écrire une anecdote, un objet, un lieu marquant, cocasse, inédit. Si vous le souhaitez, tentez votre chance au tirage au sort pour gagner des lots avec nos partenaires (nuitée, animation) : laissez vos coordonnées et glissez la carte dans la boîte à disposition. **Visitez la Maison Carrère** et son jardin, la partie muséale unique sur la vie de la famille Carrère, dans les pièces du lieu de vie, avec des ameublements recréés.

Places limitées selon la fréquentation, en accord avec le protocole sanitaire.

Maison Carrère Office de tourisme intercommunal du nord 14, rue de Paris, 97400 Saint-Denis Saint Denis La Réunion

2021-09-17T08:30:00 2021-09-17T16:30:00;2021-09-18T08:30:00 2021-09-18T16:30:00;2021-09-19T08:30:00 2021-09-19T16:30:00

