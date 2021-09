Roubaix Office de tourisme de Roubaix Nord, Roubaix Mon musée à ciel ouvert : visite street art en famille Office de tourisme de Roubaix Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Roubaix

Mon musée à ciel ouvert : visite street art en famille Office de tourisme de Roubaix, 22 décembre 2021, Roubaix. Mon musée à ciel ouvert : visite street art en famille

du mercredi 22 décembre au mercredi 29 décembre à Office de tourisme de Roubaix

Qu’est ce que l’art de rue ? En le comparant avec l’art que l’on trouve dans les musées, vous découvrirez la richesse des interventions de street art à Roubaix. Le guide, en s’appuyant sur un livret illustré par Lucie de bas en Oh, fera la part belle à l’expression personnelle et à la réception subjective. De quoi donner envie de creuser le sujet de retour à la maison !

Adulte : 7€/ Enfant : 4€/ Gratuit – de 5 ans

Visite jeune public Office de tourisme de Roubaix 3bis rue du chemin de fer, Roubaix 59100 Roubaix Centre Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-22T15:30:00 2021-12-22T17:00:00;2021-12-29T15:30:00 2021-12-29T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu Office de tourisme de Roubaix Adresse 3bis rue du chemin de fer, Roubaix 59100 Ville Roubaix lieuville Office de tourisme de Roubaix Roubaix