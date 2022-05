Mon mouton est un lion : après-midi festif Hochfelden Hochfelden Catégories d’évènement: Bas-Rhin

2022-05-26 14:00:00 – 2022-05-26 18:30:00

Hochfelden Bas-Rhin Hochfelden 22ème édition du festival jeune public ! La commune de Hochfelden s’associe cette année encore au festival afin de vous proposer un après-midi festif aux esthétiques variées. Compagnies professionnelles et troupes amateurs vous donnent rendez-vous de 14h à 18h30 sur le site du Foyer Saints Pierre et Paul. Un moment à partager en famille ou entre amis ! Le Comité des fêtes proposera un espace de convivialité installé dans la cour de l’école avec boissons et petite restauration. Plus d’informations sur le programme de l’après-midi sur www.mouton-lion.org. +33 3 88 01 80 40 22ème édition du festival jeune public ! La commune de Hochfelden s’associe cette année encore au festival afin de vous proposer un après-midi festif aux esthétiques variées. Compagnies professionnelles et troupes amateurs vous donnent rendez-vous de 14h à 18h30 sur le site du Foyer Saints Pierre et Paul. Un moment à partager en famille ou entre amis ! Le Comité des fêtes proposera un espace de convivialité installé dans la cour de l’école avec boissons et petite restauration. Plus d’informations sur le programme de l’après-midi sur www.mouton-lion.org. Hochfelden

