du samedi 4 décembre au dimanche 5 décembre à Maison Folie Wazemmes

_Mon Monde à toi_ est un spectacle pas comme les autres : c’est une page blanche, un espace à partager, à inventer, à rêver ensemble. Accompagné d’un musicien et des mots d’Apollinaire, l’interprète invite enfants et parents à s’exprimer par le dessin et la couleur, sans obligation. Assis, allongé, debout, chacun expérimente ou se laisse bercer par les sons et les images. Un moment de douceur et d’éveil, pour créer son propre monde. ——————- dès 18 mois durée : 30 minutes environ ——————- _Dans le cadre du festival jeune public_ [_Maxi’Mômes_](https://maisonsfolie.lille.fr/maximomes-2021)_, du 8 au 12 décembre à la maison Folie Wazemmes_

5 € tarif plein / 3 € tarif réduit / 2 € (-12 ans) / 1 Crédit Loisirs

Spectacle à partir de 18 mois, par le Théâtre des Tarabates Maison Folie Wazemmes 70 rue des Sarrazins, Lille Lille Wazemmes Nord

2021-12-04T10:00:00 2021-12-04T10:30:00;2021-12-04T11:00:00 2021-12-04T11:30:00;2021-12-04T16:00:00 2021-12-04T16:30:00;2021-12-04T17:00:00 2021-12-04T17:30:00;2021-12-05T10:00:00 2021-12-05T10:30:00;2021-12-05T11:00:00 2021-12-05T11:30:00;2021-12-05T16:00:00 2021-12-05T16:30:00;2021-12-05T17:00:00 2021-12-05T17:30:00

