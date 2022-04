Mon monde à toi, de la Cie Théâtre des Tarabates Théâtre Halle Roublot FONTENAY SOUS BOIS Catégories d’évènement: Fontenay-sous-Bois

Le dimanche 05 juin 2022

. payant 12€ (tarif plein) 8€ (tarif réduit) 5€ (-16ans)

Un moment doux et paisible pour créer son propre monde graphique et intérieur, bercé par le poème « Voyage » de Guillaume Apollinaire. ESPACE D’ÉVEIL ARTISTIQUE ET POÉSIE GRAPHIQUE À mi-chemin entre le spectacle et l’atelier artistique, cette forme inédite invite au voyage et propose un espace à partager, à inventer, à rêver ensemble. Dans ce cocon blanc, tout est à écrire. Les enfants sont invités à devenir acteurs, artistes peintres ou poètes du lieu et à découvrir table à sable, lanterne magique, peinture, rétroprojection… Chacun expérimente ou reste à observer les ombres projetées, les dessins qui se forment et se défont, ou encore se laisse tout simplement bercer par les images, la musique et les mots du poème « Voyage » de Guillaume Apollinaire. Théâtre Halle Roublot 95 RUE ROUBLOT 94120 FONTENAY SOUS BOIS Contact : https://www.theatre-halle-roublot.fr/spectacles/mon-monde-%C3%A0-toi 0182015202 contact@theatre-halle-roublot.fr https://www.facebook.com/TheatreHalleRoublot https://www.facebook.com/TheatreHalleRoublot https://bit.ly/3rh40Po

95 RUE ROUBLOT
FONTENAY SOUS BOIS

