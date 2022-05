Mon Moment Magique pour les 6-11 ans Attin Attin Catégorie d’évènement: ATTIN

Mon Moment Magique pour les 6-11 ans 7 rue Vendée Attin

2022-05-14 – 2022-05-14

7 rue Vendée Attin Pas-de-Calais

La Plume à Loup – Attin

Samedi 14 mai de 10h00 à 11h30

———————–

Atelier d’éveil au bien-être pour les petits de 6/11 ans

Thème : La légende du colibri – Organisé par Anaïs

-“Sois le changement que tu souhaites voir dans le monde” (Gandhi) –> magnifique résumé de ce nouvel atelier “juniors” à venir !

-Qu’est-ce que la légende du colibri ? Que peut-on comprendre de cette légende ? Comment l’intégrer dans sa vie d’enfant ?

-Avec, comme toujours, le mhakagique, un jeu coopératif, du mouvement, de la créativité, de la relaxation, des rires et de la légèreté !

———————–

Tarif : 20€ l’atelier

Réservations au +33 (0)6 14 24 62 94 – par mail : anais.lux@monmomentmagique.com – Message sur Facebook : Opal’en soi – Anaïs Lux

Réduction à prévoir si votre enfant vient accompagné d’un copain, d’une copine, ou en fratrie. anais.lux@monmomentmagique.com +33 6 14 24 62 94 Mon Moment Magique

