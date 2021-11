Senlis Médiathèque Municipale de Senlis Oise, Senlis Mon moment magique Médiathèque Municipale de Senlis Senlis Catégories d’évènement: Oise

Senlis

Mon moment magique Médiathèque Municipale de Senlis, 22 janvier 2022, Senlis. Mon moment magique

Médiathèque Municipale de Senlis, le samedi 22 janvier 2022 à 14:30 Sur inscription

Cet atelier, animé par Emma Cottret offre des ressources bien-être à la fois simples et précieuses par des jeux de relaxation, respiration, pratiques corporelles pour enchanter son quotidien. Médiathèque Municipale de Senlis 1 rue Bellon 60300 Senlis Senlis Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T14:30:00 2022-01-22T15:30:00

