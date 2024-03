Mon Moment Magique au féminin Le Lion de Saint Marc Orléans, vendredi 7 juin 2024.

Mon Moment Magique au féminin Un espace hors du temps, et le meilleur moyen de déposer sa cape de wonderwoman au vestiaire ! Vendredi 7 juin, 20h00 Le Lion de Saint Marc Inscriptions en ligne

UNE PAUSE ENTRE FEMMES

Je vous propose de se retrouver pour une soirée, pour s’offrir le plaisir de reconnecter à soi et découvrir ou retrouver des outils de bien-être à utiliser pour se sentir mieux au quotidien.

Cette parenthèse de 2 heures autour d’un thé réconfortant et de quelques gourmandises, est propice aux échanges et partages. Je vous propose des rituels relaxants, des étirements en douceur, quelques brassées de sourires, et beaucoup de bienveillance.

Les soirées Mon Moment Magique au féminin sont une invitation au voyage, un espace hors du temps, et le meilleur moyen de déposer sa cape de wonderwoman au vestiaire !

Alors, vous venez ?

Orléans, quartier Saint-Marc (parking voiture + vélo)

Vendredi 7 juin 20h-22h (puis 30 août)

25€ [-5€ pour celle qui s’inscrit avec une amie, sœur, collègue…] (paiement à la réservation)

N’hésitez pas à partager l’info autour de vous et à venir à plusieurs !

Le Lion de Saint Marc 1 rue du pressoir neuf 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

