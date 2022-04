Mon moment de zénitude Cortambert Cortambert Catégories d’évènement: Cortambert

Cortambert Saône-et-Loire EUR 35 35 Après un petit temps de méditation/détente, un moment de reconnexion avec la Nature, les enfants vont chercher un cheval. Pansage et câlin, pour partager un beau moment de complicité. Et baptême tout doux à cheval ! Goûter inclus.

