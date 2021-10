Besançon Besançon Besançon, Doubs Mon mercredi architecture Besançon Besançon Catégories d’évènement: Besançon

Doubs

Mon mercredi architecture Besançon, 17 novembre 2021, Besançon. Mon mercredi architecture 2021-11-17 – 2021-11-17 Maison de l’Architecture 2 rue de Pontarlier

Besançon Doubs Votre enfant aime dessiner, coller, bricoler… Les Mercredis Architecture sont faits pour lui. Tous les 3° mercredis du mois, la Maison de l’Architecture organise des ateliers de découverte de l’architecture pour les enfants à partir de 8 ans. ma.fc@wanadoo.fr +33 3 81 83 40 60 https://maisondelarchi-fc.fr/activites/atelier-constructor/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter__Novembre_2019&utm_medium=email Votre enfant aime dessiner, coller, bricoler… Les Mercredis Architecture sont faits pour lui. Tous les 3° mercredis du mois, la Maison de l’Architecture organise des ateliers de découverte de l’architecture pour les enfants à partir de 8 ans. dernière mise à jour : 2021-10-19 par

Détails Catégories d’évènement: Besançon, Doubs Autres Lieu Besançon Adresse Maison de l'Architecture 2 rue de Pontarlier Ville Besançon lieuville 47.236#6.0297