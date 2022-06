Mon marché a du goût Marignane, 25 juin 2022, Marignane.

Mon marché a du goût

Cours Mirabeau Marignane Bouches-du-Rhône

2022-06-25 10:00:00 – 2022-06-25 12:00:00

Marignane

Bouches-du-Rhône

Des producteurs et artisans locaux, autour d’un grand chef cuisinier, Lionel lévy, réalisent des animations gastronomiques avec leurs produits.

Cuisine en direct et dégustations !

Les familles pourront assister aux différentes démonstrations, les goûter et acheter les produits des artisans présents.

Les animations auront lieu de 10h à 12h sur l’esplanade Laurens Deleuil.

Mon marché a du goût reviens à Marignane pour le plaisir de tous avec la participation du chef étoilé : Lionel Levy.

affairesculturelles@ville-marignane.fr +33 4 42 10 14 70

