Médiathèque Pierre-Amalric, le mercredi 7 avril à 10:00

Dessine ton manteau abri, celui qui te tiendra chaud, un rempart contre le froid, les critiques, les difficultés, les douleurs. Un manteau cousu d’or, un manteau ailé pour prendre son envol, un manteau-bateau pour prendre le large, ta cape d’invisibilité, ton armure de chevalier, ton manteau de reine des oiseaux. Dédicaces en sortant sur le stand Librairie/Dikelitu ! [**Dans le cadre de la Fête du livre jeunesse.**](https://mediatheques.grand-albigeois.fr/1026-la-fete-du-livre-jeunesse.htm)

Sur inscription dans les médiathèques ou au 05 63 76 06 10

Atelier créatif avec Emmanuelle Houdart Médiathèque Pierre-Amalric 30 avenue de Gaulle, 81000 Albi Albi

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-04-07T10:00:00 2021-04-07T11:30:00

