Le jeudi 23 septembre 2021

de 20h à 21h50

payant

A l'occasion de la 30ème édition de la Quinzaine du Cinéma Francophone, venez découvrir notre sélection de films dont de nombreuse avant-première ! Ouverture, en avant-première MON LEGIONNAIRE de Rachel Lang, en sa présence (2021 – Belgique/France – 1h47) Avec Louis Garrel et Camille Cottin. Quinzaine des Réalisateurs Cannes 2021. Ils viennent de partout, ils ont désormais une chose en commun : la Légion Étrangère, leur nouvelle famille. Mon Légionnaire raconte leurs histoires : celle de ces femmes qui luttent pour garder leur amour bien vivant, celle de ces hommes qui se battent pour la France, celle de ces couples qui se construisent en territoire hostile.

11 : Rambuteau (227m) 4 : Étienne Marcel (315m)

Centre Wallonie-Bruxelles

©Chevaldeuxtrois_WrongMen

