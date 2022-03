Mon Lapin: Farce paysanne hilarante de Dominique Vernet Deluz Deluz Catégories d’évènement: Deluz

2022-03-25

Deluz

Farce paysanne hilarante de Dominique Vernet un accident bouleverse les habitants truculents d’une ferme montagnarde : Ginette, son mari, son fils, le commis son amant et leurs différents et fantasques comparses.

Des quiproquos en cascade, des rebondissements inattendus, des situations rocambolesques, des personnages hauts en couleurs sont les ingrédients de cette pièce qui , par son rythme effréné, vous réjouira du début à la fin. Mise en scène par Martine JEANPIERRE La troupe a décidé de donner l’intégralité de la recette des places à l’association semons l’espoir, maisons des familles. Présenté par ASCLD les montoillots de Deluz, pour toutes informations veuillez contacter Martine JEANPIERRE, responsable de la troupe par mail : lessousroches.deluz@orange.fr ou par téléphone au 03 81 63 21 36.

réservations au 03 81 63 21 36

billets en vente le jour du spectacle samedi 19 mars à 20 h 30, vendredi 25 mars à 20 h 30 , dimanche 27 mars à 15 h Tarifs

Tarif plein : 10,00 €

Tarif réduit : 5,00 € (enfants et étudiants) chantal.lancelot7@orange.fr +33 3 81 63 21 36 MON LAPIN

