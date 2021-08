Canteleu Parc animalier de Roumare Canteleu, Seine-Maritime Mon laboratoire forestier Volet 2 : entretenir une jeune forêt Parc animalier de Roumare Canteleu Catégories d’évènement: Canteleu

Seine-Maritime

le samedi 20 novembre à 14:00

Après les plantations l’hiver dernier, le temps est venu de faire les premiers travaux sur le Labo forestier. Participez au dégagement des plants. Cette action consiste à enlever la végétation autour des jeunes arbres pour faciliter leur croissance. Pensez à apporter des gants, masques, sécateurs, bottes, vêtements adaptés aux conditions météo

Gratuit – Inscription obligatoire

Animé par la Métropole et l'ONF
Parc animalier de Roumare
D351 Route de Sahurs, Forêt de Roumare
Canteleu
Seine-Maritime

2021-11-20T14:00:00 2021-11-20T17:00:00

