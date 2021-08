Persan Stade Colette Besspon Persan, Val-d'Oise Mon jeu préféré à Persan Stade Colette Besspon Persan Catégories d’évènement: Persan

Val-d'Oise

Mon jeu préféré à Persan Stade Colette Besspon, 4 septembre 2021, Persan. Mon jeu préféré à Persan

Stade Colette Besspon, le samedi 4 septembre à 14:00

Lors du forum des associations, nous proposerons aux habitants de Persan de pratiquer toute une après-midi le jeu de société, et d’élire à la suite d’un vote leurs 3 jeux préférés qu’ils pourront retrouver au sein de la ludothèque de Persan. Il y aura trois jeux dans trois catégories : jeux enfants, jeux adolescents et jeux pour adultes. Le stand sera animé par un prestataire composé d’une équipe de 4 animateurs ludologues qui animeront également un stand de jeux de sociétés géant sur la thématique de l’interculturalité. Dans le cadre d’un atelier, faire découvrir et valoriser le jeu de société comme objet culturel Stade Colette Besspon Rue Jean Moulin 95340 Persan Persan Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-04T14:00:00 2021-09-04T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Persan, Val-d'Oise Autres Lieu Stade Colette Besspon Adresse Rue Jean Moulin 95340 Persan Ville Persan lieuville Stade Colette Besspon Persan