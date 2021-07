Le Chambon-sur-Lignon Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire, Le Chambon-sur-Lignon Mon jeu de dés Le Chambon-sur-Lignon Le Chambon-sur-Lignon Catégories d’évènement: Haute-Loire

Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire EUR 12 12 Créer collectivement un jeu de société, en élaborer les règles et le fabriquer. Dès 8 ans. 8 places maximum. +33 6 70 93 88 04 https://www.momade.fr/ dernière mise à jour : 2021-03-06 par

