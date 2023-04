À la découverte d’un potager de montagne et de ses musiques! Mon Jardin Nourricier, 4 juin 2023, Linthal.

À la découverte d’un potager de montagne et de ses musiques! Dimanche 4 juin, 14h00 Mon Jardin Nourricier Sur inscription uniquement, 20 pers. max, participation libre (plateau en fin d’animation), plan d’accès fourni à l’inscription

Visite commentée d’un potager de montagne.

Mon Jardin Nourricier est un jardin de montagne situé à 850 m d’altitude dans les Vosges alsaciennes sur la commune de Linthal (68). Je vous propose de découvrir mes pratiques de jardinage écologique au travers d’une visite commentée d’environ 1 h – 1h30

Ces pratiques laissent toute la place à un écosystème varié qu’il est possible d’admirer et d’écouter si tant est qu’on se donne la peine d’y prêter attention.

Cette visite sera basée sur l’échange, et vos questions seront les bienvenues pour enrichir ce moment de partage de connaissances et d’expériences. Mais nous ménagerons également des temps de silence et d’observation pour nous laisser toucher par la vie foisonnante du jardin.

Au terme de la visite, un moment d’écoute méditative vous sera proposé par Emmanuel Bonneville, qui avec ses instruments de musique ancestraux (didgeridoo, percussions, flûte…) nous proposera une improvisation musicale unique que lui inspirera la nature environnante.

Des boissons « maison » à base de plantes sauvages et du jardin vous seront offertes.

Afin de profiter pleinement de ce moment, les places sont limitées à 20 personnes, la réservation est obligatoire.

Le dimanche 4 juin 2023

14H-15H30 – Visite commentée

à partir de 15H30 – Musique avec Emmanuel Bonneville

Mon Jardin Nourricier 241 Remspach 68610 Linthal Linthal 68610 Haut-Rhin Grand Est « Mon Jardin Nourricier » de la famille Guillot est conduit, depuis de nombreuses années, de manière écologique, résiliente et durable. C'est un jardin productif à 850 m d'altitude qui permet de subvenir aux besoins en fruits et légumes de toute la famille. Ce jardin sert de support à la réalisation de stages et de visites commentées pour transmettre les années d'expérience qui nous ont permis d'arriver à l'équilibre écologique du jardin et à une productivité régulière, malgré les aléas climatiques des dernières années. Accès possible en voiture (prévoir 500 m de piste carrossable depuis la route). Possibilité de se garer sur place, ou au bord de la route et de marcher les derniers 500m

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-04T14:00:00+02:00 – 2023-06-04T16:30:00+02:00

©Noëlle Guillot – Mon Jardin Nourricier