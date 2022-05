Mon jardin malgré l’herbe aux goutteux Le jardin rose pivoine Machault Catégories d’évènement: Machault

Seine-et-Marne

Mon jardin malgré l’herbe aux goutteux Le jardin rose pivoine, 4 juin 2022, Machault. Mon jardin malgré l’herbe aux goutteux

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Le jardin rose pivoine

La cour d’entrée abrite des plantes plutôt fragiles, à la suite une partie du jardin est structurée par des bordures de buis, un massif regroupe les plantes de terre de bruyère, et les plus grands sujets sont répartis sur fond herbacé. Le jardin fait la part belle aux plantes parfumées qui embaument toute l’année avec des sélections particulières pour la période hivernale où les floraisons sont moins spectaculaires. Les oiseaux sont particulièrement privilégiés tant en nourriture qu’en lieu de nidification; en retour ils nous gratifient de leurs chants et chassent nos nuisibles.

entrée libre

Jardin de vivaces de 2000 m2 environ avec de nombreux arbres et arbustes. Le jardin rose pivoine 5 rue des Trois-Maillets 77133 Machault Machault Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T12:00:00;2022-06-04T15:00:00 2022-06-04T19:00:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T12:00:00;2022-06-05T15:00:00 2022-06-05T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Machault, Seine-et-Marne Autres Lieu Le jardin rose pivoine Adresse 5 rue des Trois-Maillets 77133 Machault Ville Machault lieuville Le jardin rose pivoine Machault Departement Seine-et-Marne

Le jardin rose pivoine Machault Seine-et-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/machault/

Mon jardin malgré l’herbe aux goutteux Le jardin rose pivoine 2022-06-04 was last modified: by Mon jardin malgré l’herbe aux goutteux Le jardin rose pivoine Le jardin rose pivoine 4 juin 2022 Le jardin rose pivoine Machault Machault

Machault Seine-et-Marne